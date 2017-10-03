О своих впечатлениях в ходе визита в Саудовскую Аравию Брэнсон восторженно пишет в личном блоге. Удивительная природа страны, ее история и инновации, которые проводит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, настолько впечатлили миллиардера, что он решил стать первым иностранным инвестором, вложив деньги в развитие курортов.

"Проект займет 50 островов между городами Умлуж и Аль-Вайх и создаст по меньшей мере 35 тыс. рабочих мест в регионе, удаленном от главных городов", - уточняет миллиардер в своем блоге. Брэнсон отмечает, что сейчас территория, которую планируют застроить, не тронута следами цивилизации.

Реализацией масштабного проекта по превращению побережья Красного моря в туристическую зону занимается Суверенный фонд Саудовской Аравии, пишет РБК. Курорты должны появиться на участке протяженностью 200 километров. Начать строительство планируется в 2019 году, а первые отели и объекты инфраструктуры откроют для туристов уже к 2022 году.

Состояние Брэнсона Forbes оценивает в 5,1 млрд долларов. Он занимает 324-е место во всемирном списке миллиардеров по версии издания. Британец известен своими эпатажными выходками и грандиозными проектами в сфере космического туризма.