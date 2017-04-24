"Совет директоров Jimmy Choo сегодня объявил о решении рассмотреть различные стратегические варианты, доступные компании для увеличения ценности для акционеров, и рассматривает предложения о продаже компании", — говорится в сообщении.

Основной акционер Jimmy Choo — JAB Luxury — поддержал решение компании. На момент объявления о продаже компания еще не получала предложений от потенциальных покупателей. Предложения от потенциальных покупателей принимают BofA Merrill Lynch и Citi, отмечается в сообщении.

Как сообщает BBC, JAB Luxury владеет 68% акций Jimmy Choo. JAB Luxury входит в JAB Holdings, которая также является акционером кофеен Krispy Kreme и производителя косметики Coty.

Jimmy Choo принадлежит более 150 магазинов по всему миру, капитализация компании составляет 696,66 млн фунтов стерлингов ($892 млн).