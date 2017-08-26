Издание Business insider публикует несколько примеров того, как простые люди беспечно тратили внезапно свалившиеся на них целые состояния, не найдя деньгам достойного применения.
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