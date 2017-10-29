Многие стремятся стать богаче и нарастить свой капитал, но не знают, с чего начать и в каком направлении действовать.
Богатые люди имеют опыт не только в том, чтобы зарабатывать деньги, но и во многих сферах жизни, которые также способствуют наращиванию их капитала.
Ниже мы расскажем о 6 уроках, которые за свою жизнь выучили практически все люди, ставшие богатыми.
- 1. Как стать богаче: 6 уроков от миллионеров
- 2. Урок 1: Жизнь – это не только деньги
- 3. Урок 2: Делай то, что тебе нравится, и деньги придут сами
- 4. Урок 3: Без рисков не бывает богатства
- 5. Урок 4: Деньги не должны лежать в банке
- 6. Урок 5: Работая на других, вы не достигнете цели
- 7. Урок 6: Получайте финансовое образование, а также образование в других сферах жизни