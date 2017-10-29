Каждый из нас мечтает узнать о том, как живут самые богатые люди на свете, и не только узнать, но и пожить их жизнью.

Многие стремятся стать богаче и нарастить свой капитал, но не знают, с чего начать и в каком направлении действовать.

Богатые люди имеют опыт не только в том, чтобы зарабатывать деньги, но и во многих сферах жизни, которые также способствуют наращиванию их капитала.

Ниже мы расскажем о 6 уроках, которые за свою жизнь выучили практически все люди, ставшие богатыми.