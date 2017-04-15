В ходе предвыборной компании Трампа его предложение по строительству стены вдоль границы с Мексикой было ключевой часть плана по борьбе с нелегальной миграцией. Стена вдоль границы обойдется Соединенным Штатам в $21,6 млрд, а на ее возведение потребуется более трех лет согласно внутреннему отчету департамента по национальной безопасности.

Такая цифра превосходит те $12 млрд, о которых заявлял Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании, а также оценку стоимости в $15 млрд от республиканцев Пола Райана и лидера большинства в сенате Митча Макконнела.

Помимо того, что стена должна быть "эстетически привлекательной" с обращенной к США северной стороны, строение еще и могут оснастить по последнему слову техники. Разумеется, с целью, чтобы ни один нелегал не проскочил. Среди поданных на рассмотрение проектов - варианты с оптоволоконными кабелями, солнечными панелями, антивандальные, антиподкопные, антиподъемные системы и т.д. Поначалу избранные предприятия должны будут построить прототип стены, дабы показать свои умения и доказать эффективность конструкции.

Последние заявки на проектирование и участие в ее строительстве архитектурные организации и подрядчики подали 4 апреля, но эксперты уверены, что даже после выбора победителя технологии, которые "заложат" в стену будут играть важнейшую роль в охране границы. Компания Flir, специализирующаяся на производстве тепловизоров, будет задействована в финальном проекте, сообщает CNBC. Компания поставляет интегрированные решения с дальномерными тепловизионными камерами. Глава компании не уточняет точную дальность "видимости" камер, но сообщает, что радиус составляет несколько миль, что дает пограничникам достаточно времени на реагирование.

Компания DarkPulse Technologies предлагает построить "Смартстену", оснащенную оптоволокном, которое будет фиксировать любое физическое воздействие. Также такая стена будет полностью облицована специальным скользким покрытием.

Существует вероятность, что к оснащению стены привлекут Elbit Systems of America, дочернюю компанию Elbit Systems, разрабатывающую системы БПЛА, авионики, радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники.

Есть среди предложений и кажущиеся безумными проекты. Так, "Clayton Industries" из Питтсбурга предложила удерживать незаконных мигрантов подальше от стены благодаря захоронению под ней и возле нее ядерных отходов.