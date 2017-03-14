"Что касается игр, то здесь речь идет о партнерской программе. Сейчас мы выбираем себе партнеров, с которыми будем работать. Второе направление этой работы - это защита прав на наши продукты, которые используются в различных онлайн-играх", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, концерн будет искать компромисс по правам на продукцию "Калашникова" с разработчиками игр, использующих его оружие.

Ранее газета "Известия" сообщила, что концерн "Калашников" получил государственную регистрацию двух товарных знаков "АК-47" и "АК-74" по новым классам международной классификации товаров и услуг. Теперь компания обладает правом на товарные знаки в видеоиграх, содержащих изображения оружия. Оно также распространяется на мультфильмы, часы, ножи, печатную продукцию, боеприпасы и модели оружия. Производители этих товаров обязаны заключать с концерном лицензионные соглашения, в противном случае компания имеет право обратиться в суд.

Криворучко также объяснил, что "Калашников" планирует до конца года начать производство страйкбольных винтовок, первые образцы уже изготовлены.

"Для нас это новое направление, мы понимаем, что этот сегмент будет сильно расти, поэтому будем производить и страйкбольное оружие. Мы уже сделали первые образцы, скоро передадим их в Федерацию тактических игр. В этом году планируем начать производство своих страйкбольных "приводов", - сказал он.

Выстрел из электроприводных винтовок ("привод") производится посредством сжатия и распрямления пружины под действием шестерней, приводимых в движение небольшим электромотором.

Страйкбол - командная игра с использованием электроприводных винтовок, стреляющих пластиковыми шариками калибра 6 или 8 мм, которые не содержат цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола). В основном в игре участвуют две или более команд.