Во вторник во второй половине дня капитализация компании упала более чем на $750 млн — с $22,5 млрд до $21,7 млрд. К вечеру вторника (по латвийскому времени) акции компании упали на 2,54% — до $69,7 за бумагу. Капитализация компании составила $22,13 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal, инцидент произошел в аэропорту Чикаго на борту самолета авиакомпании United Airlines.

Персонал попросил четверых добровольцев покинуть свои места из-за нехватки мест, но никто не вызвался. Затем персонал принял решение самостоятельно назначить тех, кто должен покинуть самолет. Один из пассажиров отказался покидать свое место, после чего сотрудники службы безопасности силой подняли его с места. Во время инцидента мужчина поранился.