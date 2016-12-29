Как отмечает агентство, впервые за последние семь лет капитализация Toshiba оказалась ниже, чем у ее конкурента Sharp – 1,32 трлн иен против 1,35 трлн иен соответственно.

28 декабря в ходе утренних торгов котировки Toshiba исчерпали дневной лимит падения, подешевев сразу на 20,4%, или 80 иен. Курс рухнул до отметки 311,60 иены ($2,65), передает Nikkei.

Toshiba сообщила, что перерасход средств в энергетических проектах в США, которыми управляет приобретенная недавно компания Chicago Bridge & Iron, может оказаться гораздо выше, чем ожидалось. В компании не называют точный размер предполагаемых денежных потерь, сославшись на необходимость тщательной оценки. Аналитики оценивают их на уровне 100-500 млрд иен ($850 млн — 4,3 млрд).

В 2015 году Toshiba оказалась в центре финансового скандала после того, как выяснилось, что компания в течение нескольких лет завышала в своих отчетах прибыль. По итогам компания понесла убытки на сумму примерно 260 млрд иен, или почти $2 млрд 200 млн.