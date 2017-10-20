Национальная ассамблея Каталонии призвала наказать "банки-предатели", которые решили перенести центральные офисы из региона в другую часть Испании после референдума о независимости. Граждан призвали забирать деньги из пяти кредитных организаций. Во время акции каталонцы сняли по 155 евро в банкоматах в период с восьми до девяти часов утра 20 октября, пишет Dailestorm.ru. https://dailystorm.ru/kataloncy-massovo-vyveli-iz-bankov-po-155-evro-v-znak-protesta

Assemblea Nacional, каталонская националистическая организация, ратующая за независимость от Испании, призвала 270 тысяч своих подписчиков в Twitter к мирному прямому бойкоту банков, которые решили уехать из региона. Массовый вывод средств из кредитных организаций призван также выразить протест по поводу ареста глав Национальной ассамблеи и организации Òmnium Cultural Хорди Санчеса и Хорди Куйхарта, которые призывали к отделению.

Под "удар" попали Caixa Bank, Sabadell, Bankia, BBVA и Santander. Каталонцы массово выводили по 155 евро при помощи банкоматов этих организаций с восьми до девяти часов утра по местному времени 20 октября. Жители активно отчитываются о проделанной работе в социальных сетях.

Ранее немецкое издание Deutsche Welle написало о том, что бизнес начал массово покидать Каталонию. Крупнейший в Испании издательский дом "Планета", оборот которого составляет 1,8 миллиарда евро в год, принял решение перенести свою штаб-квартиру из Барселоны в Мадрид. То же самое в случае объявления независимости Каталонии планирует сделать и издательство "Саламандра", которое выпускало в стране книги серии "Гарри Поттер".

Из региона уже переехали или готовятся к переезду культурный архив известного на мировом уровне издательства Tusquets Editores, а также страховые компании, строительные фирмы и другой крупный, а нередко и средний бизнес. Предприниматели опасаются, что если их дело окажется вне Европейского Союза, их заставят дважды платить налоги — на территории ЕС, где продается товар, и на земле суверенной Каталонии, где их компании зарегистрированы.

Центральное правительство Испании заявило, что в субботу, 21 октября, планируется применить к региону 155-ю статью Конституции страны. Эта норма предполагает снятие с Каталонии автономии и полное подчинение ее Мадриду в рамках унитарного государства.