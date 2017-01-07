Государственное валютное управление (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР пытается понять, могут ли инвестиции в криптовалюту использоваться для вывода валюты за рубеж в обход государства.

Чиновники Народного банка Китая (НБК, китайский ЦБ) встретились с представителями крупнейших криптовалютных бирж и призвали их соблюдать "законы и правила".

Как сказано в релизе НБК, перевод которого приводит CoinDesk, регулятор на встреча заявил, что биткоин – это не валюта, и те, кто инвестирует в нее, должны понимать, какие риски несут такие вложения.

Одна из крупнейших бирж криптовалют, BTCC, подтвердила, что ее представители участвовали во встрече с НБК.

Курс биткоина по отношению к доллару 5 января упал больше чем на 20% после того, как обновил исторический максимум: 4 января один биткоин стоил $1141,05. Как отмечало Bloomberg, падение курса биткоина связано с укреплением китайского юаня.

В начале января стоимость биткоина впервые с 2013 года поднялась выше тысячи долларов. Утром 7 января один биткоин стоил $840.