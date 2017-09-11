Запрет распространится только на биржевые торги, сообщили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности в связи с непубличным характером информации. По их словам, власти не планируют пресекать внебиржевые сделки. Китайский центробанк сообщил, что не может предоставить оперативный комментарий.

Биткоин упал в пятницу после сообщения журнала Caixin о планах КНР, а его снижение по итогам недели оказалось самым резким почти за два месяца. На долю страны приходится около 23 процентов торгов биткоином, в ней же базируются многие из крупнейших майнеров, которые с помощью мощных компьютерных вычислений подтверждают транзакции в криптовалюте.

OKCoin, BTC China и Huobi, три крупнейших биткоиновых биржи КНР, заявили в понедельник, что не получали от регуляторов уведомлений касательно запрета на торги криптовалютами. Все три площадки сообщили сегодня о проведении на них сделок, при этом на бирже OKCoin биткоин утром в понедельник вырос на 6,3%.