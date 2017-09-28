На этой неделе компания Lyft заключила соглашение с Ford о создании сети беспилотных автомобилей. Это далеко не первое такое партнерство - беспилотные машины, скорее всего, в массовом порядке появятся на дорогах в ближайшее десятилетие. Когда мы увидим их в Латвии? Что это будут за машины?

Практически все ведущие мировые производители разрабатывают и тестируют технологии беспилотного вождения и обещают выпуск серийных моделей в 2020-2021 году. Однако пока на пути автомобилей с автопилотами много препятствий - в частности, технология развивается быстрее, чем возможности ее регулирования.

Пока рано говорить о том, как будет выглядеть появление беспилотной машины на дороге в Латвии. Но можно представить, что это будет за машина - например, на основе обзора Navigant Research, посвященного внедрению автопилота в автоиндустрии. Среди активных игроков - Tesla и Baidu, Uber и Toyota, а также многие другие. Business Insider пишет о 18 компаниях, которые активно работают над такими продуктами, а Delfi с учетом рейтинга Navigant Research выбирает семь лидеров гонки, которые наверняка рано или поздно доберутся и до латвийских дорог.