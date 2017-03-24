По информации собеседников издания, переговоры по продаже начались в мае 2016 года и "активизировались" в декабре, когда в них начали участвовать управляющий директор ICU (компании-консультанта Roshen по покупке и продаже активов) Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. Бенефициар продажи – президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

Как сообщает газета, в январе 2017 года Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen".

Отмечается, что компания приобрела ЛКФ в 2001 году, в 2014 году у холдинга "начались проблемы", и в 2015 году на имущество фабрики был наложен арест на 181,5 млн рублей, которые компания, по версии следствия, получила как возмещение НДС по поддельным документам.

В итоге сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников издания, была заблокирована на "президентском уровне".

"Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120–140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны",– отметил один из представителей России.

Именно из-за этого, по его мнению, в январе Roshen объявила об остановке производства ЛКФ и о консервации объектов с апреля.

По словам другого собеседника "Коммерсанта", "развал сделки по ЛКФ сыграл роль катализатора для введения украинскими властями санкций в отношении российских госбанков".

Тем не менее, резюмирует издание, Ярославский "сохраняет интерес [к банку] и ожидает в новых условиях предложений от продавца", а глава Сбербанка Герман Греф "ищет варианты быстрого выхода с Украины".

19 марта замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже, так как в "сегодняшних условиях" они не могут развиваться в стране.

16 марта Порошенко ввел санкции против "дочек" пяти российских банков сроком на один год. Речь шла о Сбербанке, ОАО VS Bank, Проминвестбанке, ВТБ, ОАО "БМ Банк". Нацбанк Украины запретил им выводить капитал за пределы страны.

После введения санкций за украинскую "дочку" ВТБ предлагают не больше $50 млн, хотя банк хотел получить около $200 млн, добавляет газета.