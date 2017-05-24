Технология "Унифицированная коммуникационная система", как ожидается, будет презентована в ходе конференции ЦИПР-2017, пишет "Интерфакс".

Как отмечают в компании, основное отличие программы в том, что она не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. Данные будут передаваться по локальной сети.

"Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства. В противовес мы создаем отечественные IT- и телеком-продукты, которые гарантированно не содержат "закладок" и хорошо защищены от несанкционированного вмешательства извне" - сообщил заместитель главы "Росэлектроники" Арсений Брыкин.

Система совмещает возможности телефонии и мессенджера, она позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети.

В разработке используется мессенджер компании "Оммджи Технолоджи" OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от компании "Майнд" и программно-аппаратный комплекс компании "Булат", объединяющий сервер многоточечной конференции и оконечное профессиональное оборудование, добавили в "Росэлектронике".

Работа над проектом будет завершена до конца 2017 года, тогда и планируется его запуск в коммерческую эксплуатацию.

Презентация мессенджера для компаний и госструкутр от "Ростеха" ожидалась еще в 2016 году. Тогда разработкой занималась "РТ-Информ", входящая в ГК. Что в настоящее время с этим проектом, в компании не сообщают.