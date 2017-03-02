Согласно документации SolarCity, количество сотрудников на начало этого года составило 12 243 человек против 15 273 в начале прошлого года. Сокращения коснулись сотрудников, занятых в сфере продаж, маркетинга, производства, инсталляции оборудования и других. Для сравнения, рост численности персонала копании в 2015 году составил 68,7%.

Официальные представители SolarCity не были доступны для комментария агентству.

Ранее представители компании и Tesla сообщали о будущих сокращениях на фоне слияния Tesla и SolarCity. Уже в этом году компания объявляла о сокращении 550 сотрудников в штате Невада после сокращения ряда стимулирующих мер по производству солнечной энергии.

17 акционеров Tesla Motors высказались в поддержку покупки компании SolarCity, занимающейся производством солнечных панелей. Убыток компании в III квартале 2016 года составил $225 млн, выручка — $200 млн.