Стоимость проекта составляла 250 миллионов долларов. В заявлении говорится, что принято решение "официально завершить разработку Trump Tower в Батуми".

Как отмечает Bloomberg, сворачивание проекта стало "последним усилием избранного президента, направленным на то, чтобы развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме". Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

В прошлом месяце компания Трампа объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии. При этом адвокат избранного президента США Алан Гартен объяснял отказ от этих проектов нарушением условий лицензионных соглашений со стороны иностранных разработчиков, а не частью стратегии по снижению потенциальных конфликтов интересов. Он также отмечал, что некоторые другие зарубежные проекты Trump Organization сворачивать в настоящее время не планируется.

Bloomberg напоминает, что соглашение о строительстве Trump Tower в Батуми было подписано в 2012 году - в то время, когда президентом Грузии являлся Михаил Саакашвили. После его ухода с поста проект был заморожен. Однако около месяца назад глава Silk Road Group Георгий Рамишвили утверждал, что проект все еще в силе.