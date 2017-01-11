Документ, подготовленный пятью демократами и пятью республиканцами во главе с экс-сенатором Джоном Маккейном, предусматривает санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов, включая как поставку товаров и услуг, так и технологии.

Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более 5 млн долларов, а также инвесторы, вложившие более 1 млн долларов в гражданские ядерные объекты.

Кроме того, как передает РИА Новости со ссылкой на текст документа, под новые санкции попадут компании и лица, которые занимаются операциями с государственными облигациями РФ.

Напомним, предыдущие санкционные пакеты распространялись на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещали.

Иностранные банки активно пользовались этим: нерезиденты, по данным ЦБ РФ, приобрели за 2016 год облигаций федерального займа на 330 млрд рублей, увеличив свою долю на этом рынке до исторического максимума в 27% и обеспечив приток на российский рынок валюты в условиях дефицита нефтедолларов.

Законопроект предлагает полный запрет на такую практику. Причем санкции за его нарушение предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.

Всего на руках у иностранцев долги правительства РФ почти на 1,4 трлн рублей. Их бегство с рынка приведет не только к росту стоимости займов для российского правительства, но также может спровоцировать очередную взрывную девальвацию рубля, предупреждает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

Сейчас, по его словам, на российском валютном рынке надут пузырь за счет притока зарубежных инвесторов.

"Грубо говоря, доллары/евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через некоторое время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль", - объясняет Миркин. "Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвертый", - отмечает эксперт.

Барак Обама пока не решил, будет ли подписывать подготовленный сенаторами законопроект, сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. Он добавил, что Обама "отводит важную роль конгрессу в вопросе отношений с РФ".