"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ",— приводит "РИА Новости" выдержку из решения суда, которое оглашает глава КС Валерий Зорькин. По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога. "Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства",— сказано в постановлении.

В конце 2016 года КС проводил слушания по делу о выплате этой суммы экс-акционерам ЮКОСа, которые председательствующий господин Зорькин назвал "специфической процедурой".

Минюст и приглашенные КС участники процесса не имели права обмениваться вопросами, а поддержавшие ведомство юристы активно ссылались на общественное мнение, принципы "социального государства" и дефицит бюджета.

До этого, в 2014 году, ЕСПЧ обязал Россию выплатить €1,866 млрд справедливой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа вместо требуемых ими $38 млрд.