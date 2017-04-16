27% респондентов утверждают, что в их странах использование взяток – это обычная практика в бизнесе при получении тендеров. Среди них 14% были из Западной Европы.
В рамках исследования "Human instinct or machine logic – which do you trust most in the fight against fraud and corruption?" были опрошены 4 100 работодателей из числа крупнейших компаний в 41 стране мира.
Согласно исследованию высшее руководство не может должным образом продвигать этичное поведение. 77% членов правления компаний и управляющих заявили, что она с готовностью оправдают ту или иную форму неэтичного поведения, если оно позволит их бизнесу выжить.
При этом каждый третий заявил о готовности предложить взятку наличными за помощь в получении тендера.
Тем не менее 28% респондентов полагают, что законодательство оказало положительное влияние на искоренение неэтичного поведения – этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с исследованием 2015 г.
Кроме того, 77% респондентов полагают, что уголовное преследование таких людей будет способствовать искоренению мошенничества, взяточничества и коррупции среди высшего руководства.
Так называемое поколение Y (от 25 до 34 лет), которые составили 32% респондентов, продемонстрировало более терпимое отношение к неэтичному поведению согласно результатам исследования.
73% заявляют, что такое поведение оправдывается тем, что это помогает бизнесу выжить, по сравнению с 49% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет (поколение X).
Более того, 68% респондентов из поколения Y полагают, что их руководство будет вовлечено в неэтичное поведение, если это позволит бизнесу выжить.
А еще 25% респондентов этой возрастной группы готовы сами предложить деньги, если это позволит бизнесу выжить.
Кроме того, представители поколения Y продемонстрировали повышенный уровень недоверия к своим коллегам: 49% респондентов заявили, что их коллеги готовы повести себя неэтично, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Для сравнения, среди представителей других возрастных групп таких респондентов – 40%.
Представляет топ-10 стран, где коррупционные практики и взяточничество в бизнесе применяется чаще всего.
- Украина – 88%
- Кипр – 82%
- Греция – 81%
- Словакия – 81%
- Хорватия – 79%
- Кения – 79%
- ЮАР – 79%
- Венгрия – 78%
- Индия – 78%
- Египет – 75%
Россия в этом рейтинге оказалась на 16-м месте с 66%.
Странами с самым низким уровнем коррупции стали следующие:
- Дания – 6%
- Норвегия – 10%
- Финляндия – 16%
- Швейцария – 18%
- Швеция – 18%
- Оман – 19%
- Нидерланды – 23%
- Великобритания – 25%
- ОАЭ – 27%
- Франция – 28%
- 1. Коррупция в бизнесе: топ-10 стран
- 2. Украина – самая коррумпированная страна
- 3. Кипр (82%)
- 4. Греция и Словакия (81%)
- 5. Хорватия (79%)