Несмотря на небольшой прогресс в борьбе с коррупцией в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке (региона EMEIA), 51% респондентов, которые принимали участие в исследовании EY EMEIA Fraud Survey, по-прежнему воспринимают проблему коррупции как очень серьезную в своих странах.

27% респондентов утверждают, что в их странах использование взяток – это обычная практика в бизнесе при получении тендеров. Среди них 14% были из Западной Европы.

В рамках исследования "Human instinct or machine logic – which do you trust most in the fight against fraud and corruption?" были опрошены 4 100 работодателей из числа крупнейших компаний в 41 стране мира.

Согласно исследованию высшее руководство не может должным образом продвигать этичное поведение. 77% членов правления компаний и управляющих заявили, что она с готовностью оправдают ту или иную форму неэтичного поведения, если оно позволит их бизнесу выжить.

При этом каждый третий заявил о готовности предложить взятку наличными за помощь в получении тендера.

Тем не менее 28% респондентов полагают, что законодательство оказало положительное влияние на искоренение неэтичного поведения – этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с исследованием 2015 г.

Кроме того, 77% респондентов полагают, что уголовное преследование таких людей будет способствовать искоренению мошенничества, взяточничества и коррупции среди высшего руководства.

Так называемое поколение Y (от 25 до 34 лет), которые составили 32% респондентов, продемонстрировало более терпимое отношение к неэтичному поведению согласно результатам исследования.

73% заявляют, что такое поведение оправдывается тем, что это помогает бизнесу выжить, по сравнению с 49% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет (поколение X).

Более того, 68% респондентов из поколения Y полагают, что их руководство будет вовлечено в неэтичное поведение, если это позволит бизнесу выжить.

А еще 25% респондентов этой возрастной группы готовы сами предложить деньги, если это позволит бизнесу выжить.

Кроме того, представители поколения Y продемонстрировали повышенный уровень недоверия к своим коллегам: 49% респондентов заявили, что их коллеги готовы повести себя неэтично, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Для сравнения, среди представителей других возрастных групп таких респондентов – 40%.

Представляет топ-10 стран, где коррупционные практики и взяточничество в бизнесе применяется чаще всего.

Украина – 88% Кипр – 82% Греция – 81% Словакия – 81% Хорватия – 79% Кения – 79% ЮАР – 79% Венгрия – 78% Индия – 78% Египет – 75%

Россия в этом рейтинге оказалась на 16-м месте с 66%.

Странами с самым низким уровнем коррупции стали следующие: