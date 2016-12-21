С таким прогнозом, как сообщает Bloomberg, выступил глава по исследованиям и инновациям в крупнейшей энергетической компании Франции Engie SA Тьери Леперк.

По его словам, мировому нефтяному рынку предстоит пережить пять "цунами". Во-первых, резко упадет себестоимость производства электричества из возобновляемых источников, прежде всего солнечной энергии. Во-вторых, продолжат развиваться технологии производства аккумуляторных батарей.

Кроме того, продолжат расти продажи электромобилей и "умных домов", которые минимизируют потребление электроэнергии. Наконец, развитие водородной энергетики может перевести потребление энергии на полностью возобновляемый цикл.

"Даже если спрос на нефть продолжит расти до 2025 года, ее цена может упасть до 10 долларов за баррель, поскольку рынки работают на опережение и предвидят существенное падение потребления", - заявил Леперк.

Он сообщил, что Engie в ближайшие 2 года планирует продать угольные электростанции и вложить 1,5 млрд евро в инновации и энергосберегающие технологии.

В ближайшие 5 лет миру предстоит бум возобновляемой энергетики: с 2016 по 2021 год солнечные станции будут давать более 60% всей новой электрогенерации на планете, а их доля в общей выработке увеличится до 28%, сообщило в докладе в октябре Международное энергетическое агентство.

Причиной тому станет технологический прогресс в отрасли и дальнейшее снижение себестоимости: так, цена киловатт-часа солнечной электроэнергии упадет на четверть, ветряной - на 15%. В результате в предстоящие 6 лет суммарная выработка энергии из возобновляемых источников составит 7,6 ТВт - эквивалент всей электрогенерации США и Евросоюза вместе взятых.