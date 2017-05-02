Как говорится в пресс-релизе Alitalia, непринятие плана сделало невозможным инвестиции в компанию со стороны акционеров, при этом времени для поиска альтернативных вариантов слишком мало, и руководство подало документы на введение временной администрации согласно положениям итальянского законодательства. Это первый шаг к банкротству компании и ее продаже новым владельцам. Если желающих купить фирму целиком не найдется, ее активы будут распроданы по частям.

Выдвинутый руководством план предполагал, в частности, увольнение 1,7 тыс. сотрудников и сокращение зарплат на 8%, а также вливание 2 млрд евро нового капитала. В ходе переговоров руководство компании пошло на значительные уступки, однако на общем голосовании большинство сотрудников проголосовали против этого плана.

Правительство Италии уже заявило, что национализация авиаперевозчика не состоится ни при каких обстоятельствах. В пресс-релизе Alitalia подчеркивается, что процедура банкротства не затронула рейсы компании, и все полеты выполняются по расписанию.