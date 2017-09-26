"Мы волнуемся и гордимся тем, что стали новыми хранителями этого невероятного алмаза. (…) Это важный день в моей карьере. Мне выпала честь получить великолепную природную красоту Lesedi La Rona", — приводятся в пресс-релизе слова владельца Graff Diamonds Лоуренса Граффа.

Алмаз Lesedi La Rona был добыт в Ботсване в ноябре 2015 года. С местного языка его название переводится как "Наш свет". Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).

Lucara Diamond Corp пыталась продать алмаз более года. Впервые он был выставлен на аукционе Sotheby's в июне 2016 года, но сбыть его не удалось: за камень предложили 61 миллион долларов, в то время как компания намеревалась получить 70 миллионов долларов.

Lesedi La Rona — второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем 100 лет. В 1905 году в ЮАР был добыт камень "Куллинан" ("Звезда Африки"). До разделения его вес составлял 3106,75 карата.