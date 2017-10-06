Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн написал во вторник в Твиттере, что его фирма изучает криптовалюту. По информации отраслевых консультантов, другие международные инвестбанки также рассматривают возможность проведения сделок с биткоином и другими криптовалютами. С начала года биткоин подорожал более чем на 300 процентов, что привлекло к нему внимание хедж-фондов и богатых людей.

"У них явно есть интерес со стороны клиентов, как розничных, так и институциональных инвесторов, - сказал Аксель Пьеррон, управляющий директор консалтинговой компании Opimas, специализирующейся на банковском секторе. - Он очень волатилен и очень неликвиден, когда вам нужно торговать большими объемами, поэтому они видят потенциал для нового класса активов, который потребует возможностей брокера-дилера".

Однако биткоин является для Уолл-стрит головоломкой: как банки, которые по закону обязаны предотвращать отмывание денег, должны обращаться с валютой, которая не была выпущена каким-либо правительством, а ее пользователи анонимны?

В последнее время развернулись публичные дебаты: так, главы JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и BlackRock Inc. Ларри Финк говорили, что биткоин используется в основном криминалом, а вот глава Morgan Stanley Джеймс Горман занял более взвешенную позицию, заявив, что это "больше, чем просто поветрие". Председатель совета директоров UBS Group AG Аксель Вебер, бывший председатель центробанка Германии, сказал в среду, что он скептически относится к будущему биткоина, потому что "он не обеспечен базовыми активами".

Разногласия есть даже внутри самих банков. В тот же день, когда Даймон разгромил биткоин, назвав его "аферой", в частном банке его фирмы проходила панельная дискуссия с участием множества инвесторов в криптовалюты.