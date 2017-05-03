"Мы собираемся использовать три банка, которые у нас уже есть в Европе, в качестве якорей для наших операций", - сказал Дэниел Пинто. "Мы должны будем переместить сотни людей в краткосрочной перспективе, чтобы быть готовыми к первому дню, когда переговоры завершатся, а затем мы рассмотрим более долгосрочные показатели".

Мировые банки готовятся перевести некоторые операции из Лондона на новые или расширенные базы внутри ЕС, после того как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй инициировала формальный механизм выхода из блока 28 стран ЕС.

До июньского референдума генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон сказал сотрудникам банка в Британии, что в случае Brexit может быть перемещено 4 тыс человек. В январе он сказал, что число может быть выше - или ниже - в зависимости от того, как пройдут переговоры.

JPMorgan уже занимается поиском офисных площадей в Дублине и Франкфурте, сообщало Bloomberg News в марте. Кредитор может арендовать от 50 тыс. кв. футов (4645 кв. м) до 150 тыс. кв. футов пространства и хочет видеть гибкость от арендодателей, чтобы уменьшать или расширять площади в зависимости от того, до чего договорится Мэй.

Лондон может потерять 10 тыс. банковских рабочих мест и еще 20 тыс. кадров в финансовых услугах согласно аналитическому центру Брейгеля, в то время как другие оценки варьируются от 4 тыс. до 232 тыс. рабочих мест.