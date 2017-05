Как сообщает The Independent, владелец, имя которого не называется, купил украшение на блошином рынке, полагая, что это просто бижутерия. Не подозревая о его истинной стоимости, обладатель кольца носил его каждый день и при походе в магазин, и при работе на кухне.

Бриллиант размером в 26 карат не отличается особым блеском, что объясняется особенностями огранки, традиционными для XIX века.

Представители аукциона рассказали, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы бриллиант получил привычный блеск.

Как выяснилось, владельцы кольца на той же распродаже старых вещей купили несколько платьев за 10 фунтов, некоторые из которых оказались дизайнерскими.

