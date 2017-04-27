Рост курса биткоина произошел на фоне заявления о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересматривает свое решение отказаться от регистрации первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов.

Предыдущий рекорд биткоин установил в марте, подорожав сразу более чем на $120 до $1327.

В течение месяца его стоимость постоянно увеличивалась. Это было связано, в частности, с тем, что в Японии криптовалюта стала официальным платежным средством.

Отметку в $1000 биткоин преодолел 2 января впервые с 2013 года.

Первая сделка с биткоином была заключена в 2009 году.