Спотовый курс биткоина рос в ходе торгов на 7,1% до $7045,46, а к в первой половине дня в четверг цифровая валюта стоила $6950,55 согласно данным Coinmarketcap. С начала года биткоин подорожал примерно на 800%.

Капитализация рынка криптовалют составила $188,8 млрд. Доля биткоина составляет 61,5%, капитализация криптовалюты — более $116 млрд.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки $4900, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — $3100. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции.

Биткоин получил новый импульс на этой неделе, после того как крупнейший в мире биржевой оператор CME Group Inc. сообщил, что планирует запустить торги биткоиновыми фьючерсами до конца года, сославшись на накопившийся клиентский спрос. Такой шаг может привести криптовалюту в определенные регулятивные рамки, и ожидается, что это привлечет новых покупателей.

Американская CME Group, в состав которой входят Чикагская товарная биржа (CME), Чикагская торговая палата (CBOT) и Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), в опубликованном пресс-релизе заявила о намерении начать торговлю фьючерсами на биткоин в IV квартале 2017 г.

Контракты на биткоин будут запущены на условиях расчетов на основе CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставки биткоина по отношению к доллару США. Как отмечается, данная ставка рассчитывается CME Group и британской компанией Crypto Facilities Ltd. с ноября 2016 г. с учетом "оценки торговых потоков на ведущих спотовых биткоин-биржах во время расчетного периода в 16:00 по лондонскому времени в стоимости одного биткоина в долларах США".

Референсная ставка CME CF по биткоину рассчитывается на основе данных с таких бирж, как Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken. Помимо этого в CME Group также объявили, что будут публиковать "индекс биткоина в реальном времени" – CME CF Bitcoin Real Time Index (BRTI). В настоящее время на сайте CME уже публикуются значения по референсной ставки и индексу биткоина в долларах.

В сообщении CME отмечается, что торги фьючерсными контрактами на биткоин начнутся после получения необходимых разрешений от регуляторов. Председатель совета директоров и исполнительный директор CME Group Терренс Даффи заявил о том, что биржевая группа запускает контракт на биткоин "с учетом растущего интереса клиентов к развитию рынка криптовалют".