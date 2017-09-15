С начала дня 14 сентября курс биткоина упал почти на $800 — с $3857 до $3080.

15 сентября о закрытии объявила биржа ViaBTC. Она перестанет работать 30 сентября из-за заявления китайских властей о регулировании ICO. "ViaBTC, как ответственная биржевая платформа, приняла серьезное решение следовать духу политики", — цитирует Anycoin заявление компании.

ViaBTC 25 сентября закроет регистрацию пользователей, а также прекратит размещение активов и торговых пар, 30 сентября закроется сайт биржи. Работа одноимённого майнингового пула и сервисов для облачного майнинга продолжится без изменений.

14 сентября о похожем решении объявила одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCC. Anycoin отмечает, что объёмы торгов ViaBTC намного меньше, чем у BTCC. По данным местных СМИ, китайские регуляторы дали устную рекомендацию приостановить торги на биржах.