В ходе сессии стоимость виртуальной валюты поднималась до $2537. По состоянию на 23:27 курс составлял $2509.

Отметку в $2000 биткоин преодолел 21 мая. Как отмечалось, росту курса криптвовалюты способствовал спрос на нее со стороны азиатских инвесторов. В частности, в Японии биткоин признали платежным средством.

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отклонила заявку на регистрацию первого биржевого фонда биткоина (ETF). В обосновании говорилось, что рынки биткоина не регулируются должным образом и, соответственно, комиссия не может признать криптовалюту устойчивым активом.

Выше $1000 биткоин стал стоить в начале января текущего года – впервые с 2013 года.