19 мая биткоин обновил исторические максимумы, достигнув отметки в 1931 долларов. Отмечалось, что если криптовалюте удастся перевалить за отметку в 2 тыс., то с начала года ее курс вырастет уже вдвое.

Биткоин начал расти с начала года, но в марте рухнул на 75%, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила заявку на регистрацию первого в мире биржевого биткоин-фонда. Однако затем курс биткоина снова пошел вверх и в итоге за два месяца вырос в два раза. Вплотную подобраться к отметке в 2 тыс. долларов криптовалюте помогла нестабильность на фондовых и валютных рынках. Инвесторы стараются избавиться от доллара и перекладываются в другие активы, в том числе золото, которое накануне также обновило ценовые максимумы.

Некоторые эксперты считают, что к концу года курс биткоина может приблизиться к отметке в 4 тыс долларов.