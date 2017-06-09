Агентство отмечает, что снижение курса фунта после выборов в парламент несравнимо с тем, как национальная валюта обрушилась после референдума о Brexit. Тогда британский фунт к доллару в течение двух минут рухнул более чем на 6%, достигнув минимального уровня 1985 года.

При этом на котировки акций британских компаний результаты выборов практически не повлияли.

По результатам выборов, у консерваторов в нижней палате 313 мест, 260 - у лейбористов, 35 - у Шотландской национальной партии (SNP) и 12 - у Либерально-демократической партии. В прошлом созыве у Консервативной партии было 330 голосов.

Тереза Мэй распустила парламент, чтобы упрочить позиции своей партии перед началом переговоров о выходе из ЕС. На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.