В интервью The Wall Street Journal президент также сообщил, что в очередном полугодовом докладе, который готовит Минфин, Китай не будет назван валютным манипулятором. "Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент, который ранее резко критиковал Пекин за попытки искусственно получить преимущества в торговле с США.

Он не исключает также назначения Джанет Йеллен на новый срок после окончания ее полномочий в будущем году. "Мне она нравится. Я ее уважаю", - сказал президент. В ходе предвыборной кампании Трамп говорил, что может сменить главу ФРС.

"Мне нравится политика низких процентных ставок. Но, если говорить начистоту, я считаю, что доллар становится слишком сильным, в чем есть и моя вина, поскольку люди мне доверяют. Но, вы знаете, это имеет негативные последствия - и в итоге они будут. Есть хорошие вещи, связанные с сильным долларом, но, говоря попросту, самое приятное - это что это красиво звучит. Но, вы знаете, очень сложно конкурировать при сильном долларе и когда другие ребята - другие страны - девальвируют свои валюты. Сложно конкурировать нашим производителям", - сказал Трамп.

Заявления Трампа вызвали снижение курса доллара в четверг. Американская валюта подешевела к иене, а курс евро вырос в один из моментов до $1,0647. Азиатские фондовые индексы пошли вниз.