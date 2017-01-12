В ходе пресс-конференции в среду Трамп не добавил никаких подробностей по поводу планов налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что способствовало ослаблению доллара США относительно других мировых валют, пишет MarketWatch. "Избранный президент США довольно поверхностно подошел к раскрытию деталей политики, и инвесторы не получили новых данных по многим вопросам", - отмечает трейдер CMC Markets Алекс Фербер.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в четверг до $1,0608 по сравнению с $1,0582 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 114,48 иены против 115,41 иены накануне.

Трейдеры полагают, что в четверг курс доллара к иене может протестировать локальный минимум - 114,25 иены, достигнутый в среду, и в случае, если этот уровень будет пройден, курс двинется ниже - к 113,13 иены, приводит агентство Bloomberg мнение трейдера SMBC Trust Bank Ltd. в Токио Саймона Пианфетти.

"Атмосфера для пары доллар/иена не слишком благоприятная, - отмечает аналитик Australia & New Zealand Bank Group в Токио Сигеки Йоситоси. - Трамп мало что сказал по существу в ходе пресс-конференции в среду, поэтому конкретных деталей его политического видения придется ждать до инаугурации, которая пройдет 20 января. Есть риск, что трейдеры будут постепенно сворачивать позиции в паре доллар/иена".

Доллар США также дешевеет в четверг относительно юаня, индонезийской рупии, таиландского бата и малазийского ринггита.

Курс евро к иене снизился в ходе торгов до 121,44 иены против 122,41 иены накануне.