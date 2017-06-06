Компания указывает, что после выхода операционной системы Windows 10 компания Microsoft стала подталкивать пользователей к отказу от стороннего антивирусного ПО в пользу программного продукта Microsoft — Windows Defender.

"Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", — говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" отметила, что Microsoft призывает пользователей заменить установленное защитное ПО на Windows Defender, создает препятствия при скачивании конкурирующих программ, а также не предоставляет возможности полностью выключить или удалить Windows Defender.