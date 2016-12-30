"Политический фактор станет определяющим для экономики ряда крупнейших развивающихся стран, в частности, Турции и Бразилии, а также России, чье возвращение в центр мировой дипломатической игры за последние месяцы принесло множество неопределенностей", — пишет издание.

Как отмечает Le Figaro, решения Трампа, которому придется "перейти от твитов к действиям", будут иметь значение не только для американской, но и мировой экономики.

В Европе же "деловые круги опасаются прихода к власти популистов и националистов, что может затормозить торговый обмен и в целом ослабить деловую активность", подчеркивает газета. В 2017 году в Нидерландах и Германии пройдут парламентские выборы, во Франции — президентские.