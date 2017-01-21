После вступления республиканца в Белый дом финансовые рынки какой-то короткий период могут негативно реагировать на неопределенность его политики. В Литве эксперты советуют наблюдать за курсом доллара, потому что укрепление доллара в отношении евро может стимулировать экспорт в США.

Главный аналитик банка SEB Тадас Повилаускас полагает, что неопределенность может сохраняться в течение двух первых месяцев президентского срока Трампа, пока он не представит свои более обстоятельные планы.

"Из того, что говорится и декларируется, еще трудно понять, будет ли проводиться протекционистская политика против главных торговых партнеров, например, Китая. Очень много неизвестных, и Трамп вносит много путаницы для финансовых рынков и экономик - эта неизвестность будет сохраняться и в первые месяцы после его избрания. Большая неизвестность не благоприятствует, но прямого влияния на Литву нет", - сказал агентству BNS Повилаускас.

Рыночный аналитик банка DNB Повилас Станкявичюс сказал BNS, что продолжающаяся неопределенность в плане действий и политики Д. Трампа может ухудшить ожидания бизнеса.

"Если говорить о прямом влиянии на Литву, то сразу после инаугурации большого шока не будет, потому что пока начнутся все обещанные политические действия, пройдет немало времени. Косвенное влияние, которое начнется сразу же - неопределенность, потому что это может повлиять на ожидания бизнеса в Литве, Европе и мире. В условиях политической неопределенности предприятия не раз, не два и не три раза пересматривают свои бизнес-планы", - сказал Станкявичюс.

Трамп обещает признать Китай валютным манипулятором и ввести высокие тарифы на импортируемые из Китая товары, пересмотреть торговые договоры.

По словам аналитика Swedbank Нериюса Мачюлиса, в худшем случае Трамп может спровоцировать торговые войны с Китаем и тем самым подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Укрепившийся с 2014 года доллар США в последнее время позволил литовским экспортерам увеличить поток товаров в США.

Повилаускас сказал, что доллар при Трампе должен остаться сильным и это позволит наращивать объемы экспорта. Мачюлис согласен с тем, что курс доллара в отношении евро останется одним из важнейших факторов, наблюдаемых в Литве.

"До этой поры положительным фактором для литовской экономики было укрепление курса доллара США, многие предприятия повысили конкурентность своих затрат, и в 2016 году мы видели, что стремительно увеличивался экспорт молочных продуктов в США. Курс доллара в отношении евро - это важный фактор. Других конкретных решений, которые сказались бы на Евросоюзе или конкретно на Литве, ожидать сложно и нужно наблюдать за общей риторикой и интенциями", - сказал Мачюлис.

Однако у сильного доллара есть и негативные последствия - его укрепление повышает цены на импортируемые товары и энергоресурсы. По данным Департамента статистики, за 11 месяцев прошлого года литовский экспорт в США составил в денежном выражении 1,075 млрд. евро - на 18,9% больше, чем за такой же период позапрошлого года, а импорт из США составил 329,871 млн. евро - на 12,9% меньше.