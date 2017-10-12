Как пишет РБК, по его словам, общий объем инвестиций составит €1,5 млрд. Взамен Lufthansa получит 81 самолет Air Berlin, а также трудоустроит ​на работу 3 тыс. бывших сотрудников компании-лоукостера.

По его словам, Lufthansa "никогда не скрывала", что "интенсивно занимается" разработкой мер, которые могли бы помочь ведущему авиаперевозчику Германии справиться с выходом на рынок Air Berlin. Вместе с тем Шпор подчеркнул, что говорить о том, что Lufthansa будет доминировать на рынке, неверно, так как ее доля на мировом рынке авиаперевозок составляет 3%, а в Европе — 14%. "Не может быть и речи о якобы угрожающей [рынку авиаперевозок] монополии [со стороны Lufthansa]", — указал он.

Шпор ожидает, что полная интеграция самолетов и команды Air Berlin в бизнес Lufthansa займет до одного года.

Подписание сделки назначено на 12 октября.

Авиакомпания-лоукостер Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства 15 августа, после того как ее основной акционер, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, приостановил финансирование компании. Etihad принадлежит 29,2% Air Berlin.

По данным Deutcshe Welle, Air Berlin, в которой работают около 8 тыс. сотрудников, отчитывалась об убытках с 2008 года.