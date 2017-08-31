"Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали и стремитесь к этому", — сказал Лукашенко белорусским разработчикам электрокаров.

Он добавил, что белорусскому электрокару еще далеко до уровня Tesla и отечественному автопрому необходимо продолжать работу в указанном направлении. Президент также призвал развивать и другие виды электрического транспорта, в том числе велосипеды, мотоциклы и скутеры.

Ранее Лукашенко рассказал о создании суперкомбайна. "Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна "Полесье". Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Еще одно направление в "Гомсельмаше" – создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть", — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что двигатели для подобной техники должны производиться в самой Белоруссии.