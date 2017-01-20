"Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства, принимая с докладом белорусского вице-премьера Владимира Семашко.

По словам Лукашенко, вопросы об альтернативных поставках "черного золота" обсуждались еще в конце прошлого года, а некоторые варианты были испытаны на практике при доставке нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

При этом президент Белоруссии отметил, что переговоры с Россией должны продолжаться "на перспективу".