По словам Граменья, инициатива G20 по ограничению практик размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения ведет к усилению давления на компании, которые проводят свои прибыли через страны с низкими налогами, где у них самих нет или почти нет реальных операций. В результате бизнес должен будет решать, насколько значительным они хотят видеть свое присутствие в Люксембурге.

"Мы знаем, что некоторые структуры неприемлемы более, — сказал министр. — Компании, которые работают здесь, но размеры операций которых невелики, должны решать, хотят ли они остаться и нарастить присутствие. Если нет, то, как в случае с McDonald’s, они уйдут".

"Мы потеряем (какие-то, — RNS) компании, но те, которые сохраним, увеличат свое присутствие", — добавил он.

Еврокомиссия в настоящее время изучает налоговые договоренности ряда компаний с операциями в Люксембурге, включая Engie, Fiat, Amazon.

McDonald’s в декабре объявила о перемещении своей налоговой базы вне США из Люксембурга в Великобританию. Предполагается, что это было сделано в ответ на активизацию Люксембурга в борьбе с практиками уклонения от налогов.