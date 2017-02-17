Стоимость марочных вин выросла до максимального уровня с октября 2011 года благодаря высокому спросу со стороны инвесторов. Они обеспокоены тем, что стремительный рост биржевых индексов после победы Дональда Трампа в скором времени может закончиться коррекцией, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Высокий уровень неопределенности, возникший после референдума Brexit и победы Трампа, привел к тому, что многие инвесторы начали относиться к марочным винам как к безопасному активу — такому же как золото. Многие также вкладывают деньги в фонды, инвестирующие в дорогие вина.

Индекс Liv-ex Fine Wine 100, который отслеживает изменение цены 100 самых популярных видов марочных вин с развитым вторичным рынком, растет уже 14 месяцев подряд. По итогам 2016 года индекс вырос на 25% — примерно до 300 пунктов. При этом индекс FTSE 100, отслеживающий крупнейшие компании Лондонской фондовой биржи, вырос за прошлый год на 18%.

Liv-ex отслеживает движение цен на такие вина, как Chateau Haut-Brion 1998 года, Chateau Latour 2000 года, Vega Sicilia Unico 2007 года, Screaming Eagle 2012 года и др. "Рынок продолжит рост на фоне благоприятных экономических условий, сдержанных объемов поставок и сильного спроса. Цены все еще кажутся низкими для большинства покупателей", — сообщил инвестиционный менеджер лондонского Wine Investment Fund Крис Смит. В 2016 году его "винный" фонд принес 17% дохода, а активы в управлении выросли до $310 млн.

Одновременно активы в управлении зарегистрированного на Мальте "винного" фонда WSF Sicav с 2012 года выросли на 32% — примерно до €10 млн, сообщил генеральный директор фонда Филипп Калмбах. WSF Sicav также инвестирует в виски.

Рынок растет, в том числе и благодаря сильному спросу на вино в Китае. Так, по итогам первых девяти месяцев 2016 года Китай импортировал бутилированного вина на $1,66 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Ассоциации импортеров и экспортеров вина крепкого алкоголя Китая.

Вино не без риска

"Винные" фонды рассчитаны не на широкую публику, а на опытных инвесторов, из-за наличия специфических рисков, предупреждает глава рыночного отдела по Великобритании банковского подразделения HSBC Holdings Чарльз Бултон.

"Винные фонды часто бывают небольшими, и тут вы рискуете столкнуться с низкой ликвидностью. А временные рамки для получения приличного дохода от таких инвестиций весьма широкие. Доли в винных фондах могут быть волатильным активом", — сказал Бултон.

Как отмечает Bloomberg, в течение последних лет несколько винных биржевых фондов были вынуждены закрыться. Например, зарегистрированный на Каймановых островах Vintage Wine Fund закрылся в 2013 году, тогда как в 2008 году у него было активов на $117 млн. Год спустя прекратили свое существование люксембургский Noble Crus Wine Fund и британский Bordeaux Fine Wines.