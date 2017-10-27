Однако у китайцев нововведение вызвало недоумение. Они признаются, что новое название сети закусочных напоминает наименование мебельного или строительного магазина, что "не добавляет аппетита" и "просто режет слух". "Вы уверены, что там продают именно еду?" - спросил один из пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.

Другие пользователи жалуются, что новое название звучит как бюрократическая организация, а кто-то посчитал его провинциальным и отсталым. Есть, впрочем, и защитники переименования, один из них, например, предложил сначала изучить историю McDonald's, чтобы понять, что означает "Золотые арки".

До сих пор, отметим, китайцы произносили название сети как "Майданлао" (Maidanglao). Многие другие западные бренды в Китае также давно выбрали себе китайские названия, чтобы быть ближе к потребителю. Например, Coca-Cola в Китае известна под маркой Kekoukele ("Вкусно и весело"), а Google - Guge.

Под брендом McDonald's открыто свыше 36 тыс. закусочных более чем в 100 странах. Ежедневно они обслуживают почти 70 млн человек. В США насчитывается около 14 тыс. ресторанов сети McDonald's, примерно 90% из них работают по франшизе.

Сделка с CITIC Group и Carlyle Group заключена на 20 лет. В течение следующих пяти лет планируется открыть 1,5 тыс. новых заведений в Китае и Гонконге, где уже работает около 2,8 тыс. ресторанов сети.