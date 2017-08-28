В 2016 году мигранты осуществили переводов на сумму в 4,2 миллиарда евро, что является абсолютным рекордом за период объединенной Германии и на 700 миллионов евро превышает показатели 2015 года.

Издание отмечает, что постоянный рост фиксируется в сумме переводов в страны восточной Европы. Выросли и переводы в Сирию: с 18 миллионов евро в 2015 году до 67 миллионов в 2016-ом. Однако абсолютный рекорд держит Турция: туда работающие в Германии выходцы из этой страны каждый год отправляют около 800 миллионов евро. Полностью статистика переводов будет опубликована в следующем выпуске Wirtschaftswoche в пятницу, 1 сентября.