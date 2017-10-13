Предыдущая модель очков виртуальной реальности от Facebook - Oculus Rift - вышла в марте 2016 года, но продавалась слабо, во многом из-за высокой (599 долларов) цены. Сейчас одновременно с выпуском новых очков Facebook объявил о снижении цен на Rift сразу на 200 долларов.

За счет этого компания рассчитывает в ближайшие годы привлечь в виртуальную реальность около миллиарда пользователей. "Если виртуальная реальность не покорит массовый рынок с такой ценой, думаю, она не сможет это сделать уже никогда", - комментирует эти планы аналитик Джон Делани.

На данный момент самый дешевый девайс виртуальной реальности - очки Samsung Gear VR. Они стоят 129 долларов, однако, в отличие от Oculus Go, не автономны, а работают лишь в паре со смартфоном Samsung.

На ежегодной конференции разработчиков виртуальной реальности Facebook в Сан-Хосе Цукерберг заметил, что виртуальная реальность приживается в обществе слишком медленно. Но при этом объявил, что его компании ставит перед собой задачу завлечь в нее миллиард пользователей.

Для этого компании нужно разработать высококачественный автономный шлем виртуальной реальности, в котором можно будет свободно передвигаться. Но пока Facebook это не удается: даже новый Oculus Go будет считаться просто бюджетным вариантом традиционных VR-очков.

Новый глава VR-направления в Facebook Хьюго Барра раскрыл новые детали проекта Santa Cruz - прототипа высококлассного шлема виртуальной реальности с функцией отслеживания движений тела пользователя без необходимости подключаться к компьютеру или расставлять по дому особые сенсоры.

Многие наделись на то, что компания наконец объявит дату выпуска Santa Cruz. Но Барра лишь сказал, что скоро разработчикам программ вышлют гаджеты, над начинкой которых можно будет работать в течение последующего года.

А пока надеждой Facebook на привлечение широкого внимания к VR остается Oculus Go, который предоставят разработчикам в ноябре 2017 года. Визуальные эффекты у него будут лучше, чем у еще более простого Gear VR, но оно все же не будет дотягивать до уровня VR-гаджетов премиум класса, какими являются Oculus Rift.

"Головокружительно сложные"

Впрочем, будущее технологии, вокруг которой развели такую шумиху, до сих пор неясно.

Цукерберг начал конференцию с мысли, что виртуальную реальность пока нельзя назвать мейнстримом. Однако он тут же попытался заинтересовать разработчиков, подметив, что это нормальная ситуация для новых масштабных проектов.

"Многие из них поначалу кажутся головокружительно сложными", - сказал Цукерберг гостям конференции. "Кто-то говорит, что VR способствует социальной изоляции. Я думаю наоборот. Пределов у нашей реальности нет. Открытие новых ощущений и возможностей - это не изоляция, это свобода", - добавил он.

На протяжении всего 2017 года Цукерберг путешествовал по США и встречался с согражданами.

"Многие из мест, которые я посетил, не обладают такими экономическими перспективами, какие есть у нас здесь [в Калифорнии]. Если мы научимся "быть" везде - это создаст новые возможности для людей со всего мира", - добавил основатель Facebook.

Впрочем, многие думают, что новые возможности скорее появятся благодаря области дополненной, а не виртуальной реальности. В дополненной реальности цифровые изображения возникают перед пользователем "поверх" реального мира.

Лидер в этой области - очки Hololens от Microsoft. Но у них тоже есть проблемы - они слишком дорогие, а пользователи не спешат принимать эту технологию. Но как только устройство станет лучше, от него можно ждать чего-то гораздо большего, чем от VR, считают некоторые.

"Я думаю, одна из проблем виртуальной реальности как предложения на массовом рынке - невозможность видеть то, что происходит с тобой в этот момент в реальности", - говорит Делани.

"То есть вы наденете подобные очки только в ситуации, когда вы уверены в своей безопасности. По большей степени для среднестатистического потребителя это будут два места: дом и машина (если вы пассажир). Поэтому даже несмотря на то, что VR устройства можно подсоединять к мобильной сети, они не так уж мобильны", - добавляет он.

"Мы над этим работаем"

Некоторые считают, что для того, чтобы стать по-настоящему популярной, виртуальной реальности не хватает правильного контента.

"Oculus Go - важный шаг в популяризации VR, - замечает Джефф Блабер из CCS Insight. - Однако, как показывает платформа Google Daydream, потребителям по-прежнему не хватает некой веской причины, чтобы начать ей пользоваться".

"Поддержка разработчиков и убедительный контент имеют решающее значение для формирования интереса со стороны массового рынка", - отмечает он.

Facebook, впрочем, указала на случаи всеобщего признания виртуальной реальности: в 2017 году проекты с использованием технологии VR взяли три награды "Эмми".

Голливуд, в том числе такие студии как Marvel, возьмут это в оборот, но лишь со временем. От недавно анонсированной коллаборации VR со студией Respawn, создавшей популярную компьютерную игру Titanfall, следует что-либо ждать только к 2019 году.

Другая стратегия популяризации Oculus Rift - внедрить эти очки в рабочие процессы.

Facebook запускает проект для бизнеса, который будет предлагать фирмам определенный пакет программного обеспечения и "железа" для работы с виртуальной реальностью. Компания также будет помогать интегрировать технологии в рабочий процесс, рассказывает Барра.

За последние 30 лет обещания прорыва в сфере виртуальной реальности появлялись регулярно. Нынешняя ситуация демонстрирует самую убедительную причину, по которой технология до сих пор остается обременительной для массового рынка: премиальные гаджеты с виртуальной реальностью слишком дороги.

"Это не круто, - сказал Марк Цукерберг на конференции. - Но мы над этим работаем". "Ничто не способно заменить живого человека. Но когда мы упираемся в пределы реального мира, виртуальная реальность выглядит действительно многообещающей", - добавил он.