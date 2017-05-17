51% опрошенных ждут улучшения своего финансового положения в ближайший год, только 13% — ухудшения. 57% уверены в достижении своих долгосрочных целей, 11% — настроены пессимистично.

"Большинство миллионеров, по-видимому, уверены в том, что они смогут проложить путь через турбулентность без особого вреда для их финансов, — отмечают аналитики UBS. — Они называют экономические и финансовые риски поводом для значительных опасений и имеют серьезные сомнения в отношении мировой корпоративной и финансовой системы. И вместе с тем они шагают в будущее с уверенностью".

68% опрошенных отметили "информационную перегрузку" при принятии инвестиционных решений, 72% — негативное влияние краткосрочных факторов на свои финансовые планы.

Опрос был проведен среди 2842 миллионеров (с пригодными для инвестиций активами свыше $1 млн) из Гонконга, Японии, Сингапура, Мексики, Италии, Швейцарии и Великобритании.