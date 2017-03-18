Проблема протекционизма обострилась с приходом новой администрации США во главе с президентом страны Дональдом Трампом, заявившим о необходимости снизить торговый дефицит страны.

В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства по борьбе с протекционизмом и продвижением свободной торговли.

В прошлом году представители G20 обещали противостоять всем формам протекционизма.

Министры финансов также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Трамп называл изменение климата вымыслом.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещах.

Его коллега из Германии Вольфганг Шойбле заявил, что невозможно заставить партнеров включить в документ заявления, которые им не нравились.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой рост набирает силу, но ошибочная политика может остановить этот процесс.

Дональд Трамп после вступления в должность проводит протекционистскую политику.

При нем США вышли из Транстихоокеанского торгового партнерства. Президент также критиковал Китай и Германию за торговый профицит.

Кроме того, Трамп пообещал обложить более высокими налогами компании, которые переносят производство из США в другие страны.