По данным организации Eurovanille, цена стручков ванили ранее этим летом превысила $600 за 1 кг против менее чем $25 в 2011 году. В августе она вернулась к примерно $500 за 1 кг, отмечают трейдеры, но объемы поставок и качество товара остаются ниже привычных показателей. Причиной стали неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок (80-85%). Более трети последнего урожая было уничтожено из-за засухи и тропического циклона Энаво, которые обрушились на остров.

Больше всего от дефицита пострадали дорогие сорта мороженого и ремесленное производство (для дешевых лакомств уже давно используют искусственные ароматизаторы). Ряд производителей в Европе и США, включая сеть джелатерий Oddono в Лондоне, были вынуждены убрать ванильное мороженое из меню.

Другим компаниям пришлось существенно поднять на него цены, пишет Financial Times. Так Nestle повысила стоимость мороженого Moevenpick в Швейцарии на 2,5% в этом году.

В ряде регионов США ваниль из-за дефицита перестали продавать на вес, и вместо 120-140 стручков на фунт (1 кг = 2,2 фунта) производители ванильного экстракта и мороженого теперь закупают партии по 25 стручков, отмечает издание BDN.

Эксперты Eurovanille ждут октября-ноября — сезона цветения ванильных лиан на Мадагаскаре, чтобы оценить перспективы урожая в следующем году. Одновременно организация продолжает реализацию проектов в Индии, Индонезии и Папуа — Новой Гвинее, направленных на диверсификацию источников ванили.

Ваниль широко используется для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности. Рынок ванили переживает сложные времена уже не в первый раз: проблемы с поставкой в 2003 году также привели к значительному повышению цен на продукцию.

Однако в 2005-2014 годах мир столкнулся с существенным перепроизводством ванили, поскольку на фоне высоких цен 2003 года больше мадагаскарских фермеров переключились на нее. Обвал цен и снизившийся из-за мирового кризиса спрос разорили многих производителей, которые сожгли посадки ванили и вернулись к более выгодным культурам, поясняет глава американской Vanilla Company Патришия Рейн.