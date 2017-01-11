Это стало первым за шесть лет снижением численности популяции лосося, а также самым резким за четверть века.

В первой половине 2016 года рыбные хозяйства в Чили пострадали от токсичных водорослей, в результате чего производство лосося в стране сократилось на 25%, свидетельствую данные норвежского банка Nordea. В Норвегии, крупнейшем экспортере лосося, популяция сократилась на 6%.

В результате производство лосося в мире в 2016 году по данным банка сократилось на 8,7% — до 2,1 млн тонн. При этом, по данным норвежского совета по морепродуктам, спрос на лосось в мире вырос на 25% в прошлом году. С 2002 года потребление лосося увеличилось в среднем на 12%. В Норвегии спотовые цены на лосось выросли почти до 80 норвежских крон за килограмм ($9,35).

"В начале 2017 года мы ожидаем значительной переоценки на рынке контрактов, что, скорее всего, приведет к повышению цен для потребителей", — отметил аналитик Nordea Колбьорн Гискеодегард.