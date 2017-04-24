После первого тура, как только открылись биржи в Азии, курс евро подскочил на 2% по отношению к доллару. Такого высокого курса не было с 10 ноября, после американских президентских выборов. Курс евро по отношению к иене поднялся на 3%. Курс иены при этом упал на 1% по отношению к доллару.

К восьми часам по московскому времени подъем европейской валюты сократился, и она торгуется около 1,0857 доллара.

Фьючерсы на индекс S&P 500 подскочили на 0,8% и держатся на этом уровне, а японский индекс Nikkei прибавил в ходе утренней сессии 1,3%. В то же время заметно упали цены на золото с немедленной поставкой, снижавшиеся в один из моментов на 1,5% - до 1265,51 доллара за тройскую унцию. К восьми часам понедельника цена поднялась выше 1276 долларов.

Напомним, кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон лидирует по итогам первого тура с 23,7% голосов, на втором месте - кандидат ультраправых Марин Ле Пен - почти 22%. Оба эти кандидата проходят во второй тур, который пройдет 7 мая, и опросы предсказывают победу Макрону.

Рынки опасались, что во второй тур выйдут Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон.

По данным US Commodities Futures Trading Commission, перед голосованием хедж-фонды создали рекордные по объему короткие позиции против евро. "Если результаты окажутся такими же, что и экзитполы, то инвесторы будут довольны, что центристский кандидат прошел во второй тур. На данный момент, судя по всему, Макрон станет следующим президентом Франции, что повысит интерес инвесторов к французскому и европейскому рынкам", - прокомментировал результаты первого тура выборов для британской телерадиокомпании BBC экономист Дин Тернер из UBS Wealth Management.