Новый грибок под названием "фузариозное увядание" приводит к болезни бананов, которая может длиться годами и распространяться через загрязненные материалы, воду, обувь, сельскохозяйственные инструменты и транспортные средства.

Бананы - самый продаваемый фрукт в мире, а также основной продукт питания и источник дохода для 400 млн человек, сообщает ФАО.

"Банан - это прекрасный фрукт. Но это больше, чем просто фрукт. Для миллионов людей в сельской местности - в Азии, Африки, Латинской Америке - это ключевая культура. В это трудно поверить, но бананы выращивают в 135 странах, хотя не везде в больших объемах. Но это показатель того, насколько важна эта культура", - отметил эксперт ФАО Фазиль Дусунсели.

По мнению ФАО, если в мире не примут меры, то к 2040 г. новый грибок может поразить до 1,6 млн га банановых насаждений - одну шестую мирового производства. Потери могут составить до $10 млрд.

Грибок впервые обнаружили в Юго-Восточной Азии в 1990-х гг. С тех пор штамм выявили на 19 участках в странах Ближнего Востока, Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

Объявленная пятилетняя программа ФАО по борьбе с грибком охватывает 67 стран, организация надеется предотвратить дальнейшее распространение болезни и сократить площадь заражения.

"Существует также значительный пробел в знаниях в отношении биологии и управления грибком, и мы стремимся заполнить его в рамках этой совместной инициативы, также способствуя внедрению большего биоразнообразия и совершенствованию агрономической практики в системы производства бананов", - отметила гендиректор Bioversity International Энн Тутвайлер.

"Эта болезнь также является большой проблемой для промышленности и торговли этими популярными фруктами", - подчеркнул координатор Всемирного бананового форума Паскаль Лиу.

